РИАМО - 6 дек. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами будет идти снег, термометры покажут до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня, 6 декабря, ожидается облачная погода. Временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в столице составит минус 2-0 градусов, по области минус 5-0 градусов. Ветер северо-западного направления 4-9 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что такая погода не должна вызывать негативных метеопатических реакций. Но, тем не менее, не надо забывать о приеме лекарственных препаратов тем, кто в них нуждается, а также следует поддерживать организм с помощью адаптогенов, витаминных комплексов, постараться наладить режим труда и отдыха, находить время для занятий спортом и прогулок на свежем воздухе.