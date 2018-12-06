РИАМО - 6 дек. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами будет идти снег, термометры покажут до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
Синоптики добавили, что такая погода не должна вызывать негативных метеопатических реакций. Но, тем не менее, не надо забывать о приеме лекарственных препаратов тем, кто в них нуждается, а также следует поддерживать организм с помощью адаптогенов, витаминных комплексов, постараться наладить режим труда и отдыха, находить время для занятий спортом и прогулок на свежем воздухе.
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