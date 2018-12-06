РИАМО – 6 дек. К Новому году и Рождеству в столице установят почти 3 тысячи различных объемно-декоративных элементов, все работы завершат 13 декабря, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Все монтажные работы будут завершены 13 декабря», — сказал Бирюков.

Он добавил, что Москву украсят световые тоннели и навесы из гирлянд, световые панель-кронштейны, разных размеров арки и светящиеся елочные шары.

«Традиционно одним из главных элементов новогоднего убранства Москвы станут праздничные ели. В центре и округах столицы появятся 297 новогодних красавиц, которые будут установлены за счет городского бюджета и средств спонсоров», — отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что праздничные новогодние и рождественские конструкции появятся на центральных городских площадях, видовых местах, пешеходных зонах, общественных пространствах в районах, а также в парках.

«В канун Нового года опоры наружного освещения украсят 800 световых панель-кронштейнов, около половины из которых будут представлять собой новые элементы. Например, фонари на улице Арбат будут украшены почти двухметровыми декоративными элементами «Занавес», а на фонарях Мясницкой улицы, Маросейки и Покровки появятся световые новогодние шары», — отметил заммэра.

По словам Бирюкова, в центральной части города - на Манежной, Тверской, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, а также в Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий мост - включатся уже знакомые жителям города большие световые арки.

На Лубянской площади установят объемно-декоративную конструкцию в виде огромного светового шатра диаметром 60 метров, образованного из 200 нитей гирлянд. Центральным элементом композиции станет 30-метровая праздничная ель. На Никольской улице появится «Звездное небо», а Столешников переулок украсит новая конструкция - «Улица мерцающих огней».

У цирка на проспекте Вернадского разместится масштабная арка «Время Рождества» высотой почти 19 метров. Центром входной группы станет двусторонний часовой механизм, работающий в реальном времени.

В музее-заповеднике «Царицыно» установят 50-метровый «Музыкальный тоннель», который будет работать в различных светодинамических режимах с музыкальным сопровождением.

Бирюков заключил, что все свето-декоративное оформление сконструировано с учетом требований безопасности, рассчитано на работу в сложных климатических условиях города.

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