РИАМО - 6 дек. Шестого декабря в подмосковном Дмитрове пройдет торжественное мероприятие, посвященное Международному дню добровольца, его проведут в районном доме культуры «Созвездие», говорится в сообщении пресс-службы Московского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.

Организаторами мероприятия выступили Главное управление МЧС России по Подмосковью, администрация городского округа, ГКУ МО «Мособлпожспас», Московское областное отделение ВДПО. Участников приглашают по адресу: улица Загорская, дом №64. Торжественное открытие мероприятия начнется 6 декабря в 11:00.

«В мероприятии примут участие представители правительства Московской области, сотрудники администрации, работники МЧС, представители поискового отряда «Лиза Алерт» и другие», – отмечается в сообщении.

В программе ожидается награждение особо отличившихся добровольцев, руководителей добровольческих организаций и других должностных лиц, внесших вклад в развитие движения на территории Московской области.

«Кроме того, состоятся возложение цветов к стеле города воинской славы от имени участников мероприятия, вручение знамени ОУ «Добровольная пожарная команда Дмитровского муниципального района». Вручение 2-х мобильных постов пожаротушения. Награждение ДПД «Нахабино» Красногорска, занявшей II место во всероссийском смотре-конкурсе «Лучшая добровольная пожарная дружина». Пройдут концерт, круглый стол на тему «Проблемы и задачи в развитии и совершенствовании добровольческих движений в Московской области»», – подчеркивается в сообщении.