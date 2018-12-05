РИАМО - 5 дек. С середины декабря на некоторых улицах столицы будут дежурить сотрудники ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», которые будут помогать водителям ориентироваться в новых правилах парковки, сообщается в Twitter-аккаунте столичного паркинга.
«Чтобы помочь водителям разобраться в новых правилах парковки, на улицах с самыми большими изменениями с 15 декабря будут дежурить сотрудники АМПП», - говорится в сообщении.
Они помогут водителям сориентироваться в новых правилах.
Узнать их водители смогут по форменной одежде с логотипом «Московского паркинга».
С 15 декабря на 237 улицах в центре столицы будет отменена бесплатная парковка по воскресеньям.
Нововведения будут касаться улиц в районах Арбат, Замоскворечье, Басманный, Дорогомилово, Пресненский, Красносельский, Тверской, Мещанский.
В частности, ограничения появятся на улицах Пречистенка, Моховая, Ильинка, Остоженка, Петровка, Варварка, Охотный ряд, Арбат. Также бесплатная воскресная парковка станет недоступной на Тверском, Сретенском и Рождественском бульварах, улицах Малая Бронная, Баррикадная, Большая Никитская, Мясницкая, Покровка, Маросейка и на Театральной, Триумфальной, Кудринской, Пушкинской, Трубной и Лубянской площадях.
Ранее в Дептрансе сообщили, что с середины декабря на ряде улиц в центре столицы начнут действовать новые правила пользования платными парковками и обновленные цены. Нововведения разработали с учетом загруженности улиц на основе мнений специалистов.
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