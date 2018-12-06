РИАМО - 6 дек. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин 6 декабря посетит с рабочим визитом новую площадку на Озерецком молочном комбинате в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Цель визита – презентация новой очереди молокоперерабатывающего комплекса в Дмитровском городском округе Подмосковья. Это крупный высокотехнологичный инвестиционный проект по производству цельномолочной продукции и сыра. Объем инвестиций составит 3 миллиарда 381 миллион рублей», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

О расширении Озерецкого молочного комбината стало известно на V Международном молочном форуме в Красногорске, который проходил в конце ноября. Андрей Разин и руководитель завода Аслан Якубов подписали соглашение о взаимодействии в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству нового корпуса.

«Перед осмотром строящегося корпуса планирую детально ознакомиться с заводом, со всеми действующими циклами производства молочных продуктов: начиная от приемки молока и заканчивая складом готовой продукции. <…> С руководством и сотрудниками завода обсудим итоги этого года и другие вопросы предприятия», – рассказал Разин.

По его словам, в 2017 году здесь было произведено около 60 тысяч тонн молочной продукции.

Озерецкий молочный комбинат основан в 2006 году. Здесь производится множество видов молочной продукции. Завод выпускает продукты под торговыми марками «Альпийская коровка», «Дольче Вита», «Домик на Вологде», «Вологодские кружева». В ассортименте представлены сливочное и топленое масло, сливки, йогурты, сметана, спред, кефир, молоко.