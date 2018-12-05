РИАМО - 5 дек. Подмосковное АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» нарушило закон о закупках, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Арбитражный суд города Москвы признал законными решение Московского областного УФАС России о нарушении АО «ВПК «НПО машиностроения» закона о закупках», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, ранее в ведомство поступила жалоба ООО «Техносервис» на действия «НПО машиностроения» при проведении закупки путем запроса предложений в электронной форме на сопровождение системы покопийной печати конструкторских подразделений.

УФАС признало жалобу компании обоснованной. Однако предприятие с этим не согласилось и обратилось в суд, который в итоге подтвердил законность и обоснованность решения областного УФАС.