РИАМО – 6 дек. В храме святого благоверного князя Александра Невского в деревне Ашукино Пушкинского района 6 декабря состоится богослужение с крестным ходом, на него будут привезены святые мощи благоверного Александра Невского, говорится в сообщении пресс-службы храма.

«Приглашаем Вас и Ваших близких 6 декабря на престольный праздник в храм Софринской бригады войск национальной гвардии России – память святого благоверного князя Александра Невского. На богослужение будет привезен ковчег с частью святых мощей благоверного Александра Невского и ковчег с частью его облачения», – отмечается в материале.

Начало литургии в 9:00, крестный ход вокруг храма начнется в 10:30, затем общая трапеза.

«Чтобы подчеркнуть особенную торжественность праздника, богослужение возглавит благочинный Пушкинского церковного округа протоиерей Иоанн Монаршек», – добавляется в сообщении.

Александро-Невский храм Софринской бригады – самый большой храм в России, который расположен на территории воинской части. Церковь построена в память о погибших военнослужащих Софринской бригады (109 человек). Храм освящен в честь покровителя воинства и одного из самых известных святых Русской православной церкви, чьи заслуги признают не только православные христиане. Прежде всего, он известен своей победой на Неве над шведами, благодаря которой и стал именоваться Невским.

Спустя два года, 18 апреля (день воинской славы России) 1242 года русские воины под руководством святого Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере, известной в наших летописях под названием Ледовое побоище. Немецкие рыцари были разгромлены.

Орден Александра Невского является единственной наградой, существовавшей, пусть и с определенными изменениями, в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации.

«Он не просто святой, показавший миру пример сочетания патриотического мужества и православного смирения, но и воплощение русской христианской добродетели, которая умеет служить Богу и словом, и мечом. Не просто благоверный князь, в конце жизни вступивший в святой иноческий чин, но и живое напоминание об одном: Господь спасает целые народы лишь с помощью великих личностей», – заключается в материале.