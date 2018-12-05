РИАМО - 5 дек. Миноритарный пакет акций крупного производителя лифтов и лифтового оборудования ОАО «МОС ОТИС» выставлен на продажу через аукцион, актив принадлежит на праве собственности городу Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

Стартовые условия по торгам были снижены на 48% по сравнению с предыдущей заявочной компанией. В настоящее время стоимость лота составляет 499 миллионов рублей.

«На аукцион выставлены 25,49% акций ОАО «МОС ОТИС». В активах предприятия десять зданий общей площадью 14,3 тысячи квадратных метров, расположенных в районе Соколиная гора по адресу: улица Кирпичная, дом №21, корпуса 1-4, корпуса 6-10. Также компании принадлежит здание в Зеленограде. Часть помещений сдаются в аренду», - говорится в сообщении.

Помимо недвижимости, «МОС ОТИС» принадлежат более 500 автомобилей, оргтехника и различный инвентарь – всего около 2 тысячи единиц.

Основной держатель акций – компания «ОТИС Инвестментс, Л. Л. К», ей принадлежит около 70% акций. Акционерное общество имеет дочернее отделение – ООО «НК Групп», специализирующееся на ремонте квартир, где «МОС ОТИС» принадлежит 71% уставного капитала.

«Заявки для участия в аукционе принимаются до 23 января. Торги пройдут 31 января 2018 года», - уточняется в материале.

Производственные мощности ОАО «МОС ОТИС» расположены в Европе, Америке и Азии, где компания занимается производством, монтажом, ремонтом и техническим обслуживанием, реконструкцией и модернизацией лифтов и лифтового оборудования, а также эскалаторов и движущихся дорожек.