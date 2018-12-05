РИАМО - 5 дек. Градсовет Московской области одобрил инициативу Минэкологии о реорганизации особо охраняемых природных территорий в городских округах Истра и Орехово-Зуево, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В частности, ведомство предлагает увеличить площадь природного заказника «Полевщинский лес» в Истре с 973 до 1 546 гектаров, чтобы сохранить уникальные экосистемы – старовозрастные леса, а также переходные, верховые, низинные болота. Кроме того, в заказнике установлены местообитания семи видов растений, внесенных в Красную книгу Московской области, а также особо охраняемые кедровка, черный коршун и бабочка медведица-госпожа (на снимке)», - говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что расширение ООПТ продиктовано постоянно возрастающей антропогенной нагрузкой, которая наносит ущерб экосистемам.

Кроме того, ведомство планирует объединить три орехово-зуевских заказника «Сосняки в кв. 89 и 98 Северного лесничества», «Сосняки в кв. 90, 91, 99, 100 Северного лесничества» и «Сосняки в кв. 1 и 2 Городищенского лесничества» в один, который после реорганизации будет называться: Государственный природный заказник областного значения «Малодубненский».

«Площадь ООПТ составит 664 гектара. В ведомстве отметили, что на территории проектируемого заказника обитает множество краснокнижной флоры и фауны, особенно это касается бабочек: установлены популяции таких редких чешуекрылых, как огневка трескучая, желтушка ракитниковая, краеглазка эгерия, червонец фиолетовый», - уточняется в материале.