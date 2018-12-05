РИАМО - 5 дек. Корпорация развития Московской области пригласила фармпроизводителей присоединится к подмосковному медико-фармацевтическому сектору промышленности, который сегодня развивается стремительными темпами, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«В этом году только корпорация развития Московской области привлекла двух крупных резидентов медико-фармацевтического профиля – это компании Sysmex и «Доступная среда», которые планируют инвестировать более 2,3 миллиарда рублей в свои проекты. Еще целый ряд крупных производственных объектов готовятся к запуску или недавно открылись: «ПСК Фарма», «Оболенское», «Паскаль Медикал», «Валента Фарм» - вот далеко не полный список новых фармпроизводителей Московской области», — сказал заместитель генерального директора корпорации развития Московской области Максим Черешнев.

Он добавил, что корпорация на практике видит инвестиционный интерес к отрасли и готова оказать всестороннее содействие фармацевтическим и медицинским компания в локализации их предприятий на территории Подмосковья.

«В Подмосковье выпускается почти четверть всех медикаментов, производимых в России, и правительство Московской области уделяет повышенное внимание этой отрасли. В частности, в прошлом году более 30 компаний медицинского профиля получили финансовую поддержку от министерства инвестиций и инноваций региона. Средства были выделены на модернизацию производственных объектов», — отметил министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

Он подчеркнул, что, помимо этого, широчайший перечень льгот получают инвесторы, размещающиеся на территории ОЭЗ «Дубна», где уже практически сформировался отдельный медико-фармацевтический кластер. Реализация проекта на территории ОЭЗ позволяет сэкономить до 30% начальных вложений. Таким образом, в регионе созданы все условия, для развития медико-фармацевтического сектора экономики.