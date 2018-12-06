РИАМО - 6 дек. На полигоне «Алабино» в Подмосковье 6 декабря состоится демонстрация эксплуатационных возможностей нового комплекса мобильного военно-полевого банкомата, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Шестого декабря на полигоне «Алабино» в Московской области состоится демонстрация нового комплекса мобильного военно-полевого банкомата, который смонтирован на шасси автомобиля «КамАЗ». Данный комплекс предназначен для использования в военно-полевых лагерях, в ходе учений и полевых выходов, в местах, где нет банковской инфраструктуры», – говорится в сообщении.

В комплект мобильного военно-полевого банкомата входит устройство для выдачи наличных (его экран выведен наружу кузова), внутри кузова машины расположен мобильный офис с кассовой зоной, оборудованный всем необходимым для приема и выдачи денег (аппараты для подсчета купюр и проверки их подлинности).

«Машина имеет бронирование, что обеспечивает сохранность денег в критических ситуациях, а также укомплектована станцией спутниковой связи и радиостанциями», – добавляется в материале.