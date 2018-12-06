РИАМО – 6 дек. В подмосковной Ивантеевке 6 декабря проведут финальный этап турнира мужества «Богатыри Подмосковья» в честь Международного дня инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Турнир «Богатыри Подмосковья» проводит Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» на средства субсидии министерства социального развития Подмосковья при поддержке правительства региона. В мероприятии планируют принять участие более 600 человек.

«Турнир проводится в целях знакомства общества с успешными людьми, для которых инвалидность не стала ограничивающим фактором в духовном и физическом развитии, личностном и карьерном росте и мотивации работодателей к трудоустройству людей с инвалидностью», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Финальный этап (третий) предусматривает шоу-программу с участием творческих и спортивных коллективов инвалидов. Итогом третьего этапа (финала) станет отбор трех победителей, которые будут награждены ценными призами. Предполагается приз зрительских симпатий по итогам голосования во время финала.

Мероприятие начнется в 9:00 на территории Дома культуры «Юбилейный» по адресу: город Ивантеевка, улица Первомайская, дом №13.