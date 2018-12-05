РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 дек. Порядка 30 миллиардов рублей инвестиций привлекли в экономику Балашихи в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В 2018 году в экономику городского округа Балашиха мы привлекли около 30 миллиардов рублей, из них 5 миллиардов рублей привнесено благодаря открывшемуся в городе гипермаркету «Глобус». Также крупные инвестиции сделали и наши предприятия – заводы «Рубин» и «Криогенмаш», компании «Гранель», «Крост» и другие», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в нынешнем году в городском округе было создано около 2 тысяч рабочих мест.

В 2017 году в экономику муниципалитета было привлечено 17,9 миллиардов рублей.