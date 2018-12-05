РИАМО - 5 дек. В этом году главную елку Одинцовского района впервые разместят «на воде» - хвойное дерево украсит островок в центре пруда Баранка, на месте установки уже залито бетонное основание, начинается сборка каркаса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Завершить монтаж планируют к середине декабря.

«У нас в этом году снова огромная и очень насыщенная программа — запланировано 355 новогодних и рождественских мероприятий. Мы стараемся сделать так, чтобы жителям запомнились праздники, чтобы в каждом году в каждом поселении была своя «изюминка». Главной площадкой в районе станет, по традиции, центральная площадь Одинцово. Здесь будет работать большая новогодняя ярмарка», - сказал глава Одинцовского района Андрей Иванов.

По его словам, на пруду Баранка будет организован каток с натуральным льдом, а на острове впервые в истории города разместится большая праздничная елка. Она станет центром катка. Также будет работать бесплатный прокат коньков.

Помимо главной елки муниципалитета в центре Одинцова будут установлены две самые большие в Подмосковье ледяные горки суммарной высотой более 10-метров. Ледовые аттракционы будут иметь специальное покрытие, которое позволит кататься на них в любую погоду.

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