РИАМО - 5 дек. Три новых комитета начали работу в составе Торгово-промышленной палаты (ТПП) Московской области – комитеты по риск-менеджменту, по взаимодействию с медицинскими учреждениями и комитет по социальному бизнесу, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Мы создали комитет по риск-менеджменту, мы создали комитет по взаимодействию с медицинскими учреждениями и комитет по социальному бизнесу, который в рамках сегодняшней поддержки бизнеса очень актуальный», – сообщил президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов.

Кроме того, аппарат региональной палаты переехал из столицы в офисный центр, расположенный рядом с домом правительства Подмосковья. Первое заседание совета региональной ТПП уже прошло в Красногорске.

«Этой осенью по предложению губернатора Московской области Андрея Воробьева аппарат региональной палаты переехал из Москвы в офисный центр, расположенный в шаговой доступности от дома правительства Подмосковья», – говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Дениса Буцаева, новый адрес ТПП позволит более эффективно работать экспертам палаты с представителями министерств и других органов исполнительной власти региона.

«У нас достаточно интенсивное сотрудничество по агромониторингу, по программам фонда поддержки промышленности и отбора проектов, которые финансируются за счет области, ведется большая работа с представителями малого и среднего бизнеса», – отметил Буцаев.

Кроме того, палата проводит со специалистами правительства обучающие семинары для предпринимателей на самые разные тематики.

В работе совета палаты также принял участие министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников и министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. Совет обсудил ключевые вопросы, связанные с развитием экономики региона, поддержкой малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий. Кроме того, палата утвердила структурные изменения.