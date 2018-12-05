РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 дек. В среду глава Балашихи Сергей Юров в составе делегации Московской области возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Делегация правительства Подмосковья под руководством губернатора Андрея Воробьева в среду возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в столице. В мероприятии приняли участие члены правительства Московской области, депутаты Мособлдумы, главы муниципальных образований региона, представители Московского областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, герои РФ, почетные граждане Подмосковья, руководители региональных поисковых объединений, а также участники «Юнармии».

«Для нас – потомков тех героев, кто остановил фашистских захватчиков и не дал поработить нашу Родину, – большая честь возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского кремля и почтить память павших воинов», – сказал Юров.

Он добавил, что начало контрнаступления советских войск под Москвой стало одной из переломных дат в Великой Отечественной войне, когда гитлеровская армия потерпела первое серьезное поражение.

После возложения цветов подмосковная делегация направилась к памятнику маршалу Жукову, где представители региона также возложили венки и цветы.

Контрнаступление советских войск стало переломным в истории Великой Отечественной войны. Операция началась 5 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца, на следующий день к ней присоединились Западный и Юго-Западный фронты. В результате враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Тверской и Смоленской областей. Это стало первым крупным поражением немецко-фашистских войск.