РИАМО - 5 дек. В Подмосковье в ночь на 6 декабря ожидается мокрый снег, из-за чего автолюбителям следует быть крайне внимательными и соблюдать правила дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Предстоящей ночью на территории Московской области ожидается мокрый снег.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД, во время движения рекомендуется заблаговременно снижать скорость при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резкого торможения», - говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье и Москве на среду был объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за гололеда.