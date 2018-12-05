РИАМО - 5 дек. Подмосковный аэропорт «Жуковский» и авиакомпания «ИрАэро» объявили о запуске регулярного авиасообщения по маршруту «Жуковский» – Кызыл, стоимость билета составит от 8035 рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании «Рампорт Аэро».

С 14 декабря рейсы из «Жуковского» в столицу Республики Тыва будут выполняться один раз в неделю: вылет из «Жуковского» по понедельникам, из Кызыла – по субботам.

«Мы рады приветствовать нашего нового авиационного партнера в международном аэропорту «Жуковский»! Пусть этот первый маршрут станет началом продолжительного и успешного партнерства. «ИрАэро» – важный игрок на рынке пассажирских и грузовых перевозок Дальнего Востока и северо-восточных районов России. Уверен, что наше сотрудничество не ограничится одним направлением полетов!» – сказал генеральный директор АО «Рампорт Аэро» Томас Вайшвила.

Линия «Жуковский» – Кызыл обслуживается комфортабельными самолетами SukhoiSuperjet-100. Билеты стоимостью от 8035 рублей можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.

Норма багажа на данном рейсе – 20 килограммов, ручная кладь – 5 килограммов. За сутки до вылета доступна онлайн-регистрация, а также дополнительный выбор более комфортных мест уже при регистрации на рейс. В стоимость включено питание. Время в пути составит пять часов.