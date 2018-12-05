РИАМО - 5 дек. После начала движения в тактовом режиме пассажиропоток на участке Москва - Усово Белорусского направления Московской железной дороги вырос на более чем 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«С 25 октября по 1 декабря электропоезда ЦППК перевезли около 89 тысяч человек. В 2017 году пассажиропоток за аналогичный период составил около 86 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Между станцией «Усово» и Белорусским вокзалом 25 октября было организовано тактовое движение: теперь поезда отправляются от станций почти каждый час. Для этого было увеличено общее количество электропоездов. Движение на маршруте осуществляют современные комфортабельные поезда «Иволга».

«Перед запуском движения в обновленном режиме были проведены масштабные работы по развитию железнодорожной инфраструктуры на участке Москва - Усово. Их выполнило ОАО «РЖД» при поддержке правительства Москвы. Модернизация Белорусского направления позволит в будущем реализовать один из первых проектов Московских центральных диаметров — Одинцово - Лобня», - добавляется в материале.

Движение на МЦД начнется в конце 2019-начале 2020 года. После запуска первого диаметра пассажиры смогут не только пользоваться комфортабельными поездами «Иволга» на протяжении всего пути от станции «Усово» и до Белорусского вокзала, но и получат доступ к удобным пассажирским сервисам МЦД.