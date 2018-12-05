РИАМО - 5 дек. Движение ограничено на участке Сытинского переулка в центре столицы из-за проведения фестиваля «Путешествие в Рождество», говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок Сытинского переулка от Большой Бронной улицы до Тверского бульвара перекрыт с 30 ноября 2018 года до 14 января 2019 года. Особенности: полное перекрытие», – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за фестиваля Тверская улица в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января.

Главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве с 14 декабря по 13 января. На 74 площадках можно будет посмотреть балет на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.

Главные события фестиваля пройдут в центре города – на Красной площади, площади Революции, Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре, в Новопушкинском сквере, на улицах Кузнецкий Мост, Рождественке, Новый Арбат и других.