РИАМО - 5 дек. Свыше 540 тысяч квадратных метров недвижимости появится в центре столицы в результате развития территории семи промзон, это создаст дополнительные рабочие места, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«На территории Центрального административного округа ведутся работы по развитию территорий семи промзон, что позволит построить там в ближайшие годы более 540 тысяч квадратных метров недвижимости», – сказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Реорганизация этих территорий позволит сохранить прежние рабочие места и создать новые.

«Площадь реорганизуемых территорий на данный момент составляет 9,6 гектара», – добавил Левкин.

По его словам, в Мрузовском переулке (территория ГП «Мосгаз», производственная зона «Курская») заканчивается строительство инженерного центра ОАО «Мосгаз».

«Здесь планируется разместить административно-управленческий персонал предприятия, диспетчерские службы, а также бытовые помещения для сотрудников аварийно-восстановительных служб «Мосгаза». Общая площадь семиэтажного здания составит более 22 тысяч квадратных метров», – уточнил он.

Всего на территориях, расположенных в центре столицы, специалисты выявили 417,52 гектара производственно-коммунальных территорий, подлежащих редевелопменту.

«Начиная с 2011 года фактически реорганизовано 71,18 гектара или 17,05% от этих территорий. Здесь построено и введено в эксплуатацию 46 объектов капитального строительства общей площадью около 1,7 миллиона квадратных метров», – уточнил Левкин.

Реорганизация промзон создает новые рабочие места и приносит дополнительные доходы в бюджет города.