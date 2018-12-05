РИАМО - 5 дек. Правительство Москвы приняло акты о пересмотре с первого января стоимости жилищных услуг, тариф за содержание жилого помещения вырастет на 1,9 рубля, а взнос на капитальный ремонт на 1,19 рубля, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента экономической политики и развития города.

«Цены и ставки на жилищные услуги в Москве не пересматривались с 2017 года, а предусмотренная постановлением индексация обусловлена изменениями в налоговом законодательстве, а также инфляцией. При этом важно, что средний рост стоимости жилищных услуг меньше, чем накопленная инфляция за этот период», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что утвержден новый тариф за содержание жилого помещения. Он вырастет в среднем на 1,9 рубля. Рост взноса на капитальный ремонт будет чуть меньше и составит 1,19 рубля.

В предстоящем году будет полностью сохранена действующая система мер социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг. Всего на цели социальной поддержки граждан в части оплаты ЖКУ в бюджете Москвы предусмотрено 46,6 миллиарда рублей.

Если говорить об изменениях платы за коммунальные услуги, то в 2019 году они будут в рамках предельных параметров, установленных правительством РФ, то есть с 1 января увеличение составит 1,7%, с 1 июля коммунальный платеж вырастет не более чем на 4,8%.

Платы за наем жилого помещения по-прежнему значительно отстают от базового уровня, рассчитанного от стоимости аренды в городе по федеральной методике. Каждый из четырех видов ставок платы за наем жилого помещения вырастет в среднем: льготный найм жилого помещения - на 35 копеек; фактический найм жилого помещения - на 2,11 рубля; коммерческий найм жилого помещения - на 1,38 рубля; найм в жилищном фонде, относящемся к бездотационным домам — на 2,82 рубля.

В июле 2019 года тарифы уже пересматриваться не будут.