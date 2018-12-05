РИАМО - 5 дек. В среду автобусы «Мострансавто» обеспечили транспортное обслуживание церемонии возложения венков делегацией Московской области к Могиле Неизвестного Солдата, говорится в сообщении пресс-службы транспортного предприятия.

«Для перевозки участников мероприятия были выделены автобусы большой вместимости повышенной комфортности из трех филиалов предприятия: Ивантеевского, Королевского и Мытищинского. Всего к месту проведения церемонии было доставлено более 100 участников», - говорится в сообщении.

В честь Дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой губернатор Московской области Андрей Воробьев и делегация Подмосковья возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата.

Перед возложением цветов делегация почтила память погибших минутой молчания.

В мероприятии приняли участие члены правительства Московской области, депутаты Мособлдумы, главы муниципальных образований региона, представители Московского областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, герои РФ, почетные граждане Подмосковья, руководители региональных поисковых объединений, а также участники «Юнармии».

После возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, делегация Московской области направилась к памятнику маршала Жукова, где представители региона также возложили венки и цветы.

Контрнаступление советских войск стало переломным в истории Великой Отечественной войны. Операция началась 5 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца, на следующий день к ней присоединились Западный и Юго-Западный фронты. В результате враг был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, многие районы Тверской и Смоленской областей. Это стало первым крупным поражением немецко-фашистских войск.