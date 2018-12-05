РИАМО – 5 дек. Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко назвал вейпы способом рекрутировать молодежь в армию курильщиков и отметил, что именно поэтому вейпы опасны, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«Курильщик — больной человек. Посмотрите на курильщика, который работает рядом с вами. Если ему разрешить курить на рабочем месте, если перед ним будет пачка сигарет, он к концу рабочего дня всю ее выкурит. Если ему скажут пройти в конец коридора — он к концу рабочего дня уже выкурит половину пачки. А если ему скажут выйти, отойти на шесть метров от здания, чтобы начальнику, который смотрит вниз, было его лучше видно, — к концу рабочего дня он выкурит только две-три сигареты», — сказал Онищенко.

Он добавил, что поэтому, ограничивая курильщика, ему помогают бороться со своей пагубной привычкой.

«С различными вейпами и насваями вроде бы все по-другому: они, на первый взгляд, не причиняют вреда окружающим. <…> Та же история с электронными сигаретами, вейпами, в создание и внедрение которых международные транснациональные табачные компании вложили огромные деньги, проводя жесткую рекламную кампанию, подкупая чиновников и политиков, в том числе в нашей стране», — добавил Онищенко.

Он отметил, что электронная сигарета, не ограниченная никакими законами, - это прибор, в который можно поставить капсулу с дымом, чтобы, например, устраивать среди молодежи соревнования по пусканию колец. При этом, по его словам, вместо капсулы с дымом в вейп можно поставить капсулу с чистым никотином.

«Оправдание такое: при курении обычного табака человек получает тысячи вредных веществ, а тут — только один чистый никотин. И это якобы помогает человеку бросить курить. Совершенно не помогает!» — подчеркнул депутат.

Он добавил, что вейпы — это рекрутирование молодежи в армию курильщиков, и именно в этом заключается их опасность.

«Сегодня я пускаю дымные кольца, завтра я вставляю капсулу с чистым никотином, а послезавтра — я и наркотик применю. Кто там проверит, что в этой капсуле? Они же все одинаковые! Поэтому с этим надо нещадно бороться», — отметил Онищенко.

Он заключил, что Минздрав России сумел принять один из самых современных, самых гармоничных законов о борьбе с табаком.