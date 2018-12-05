РИАМО - 5 дек. Сотрудники полиции Юго-Западного округа столицы задержали подозреваемого, который мошенническим путем похитил деньги банка, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

В дежурную часть полиции поступили два заявления от представителя столичного банка о мошенничестве. По словам заявителя, неизвестные нанесли ущерб банку в размере около 2 миллионов рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Академика Арцимовича задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Московской области», - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что подозреваемый, являясь клиентом банка, приобретал дорогостоящие часы, а после списания денежных средств со счета звонил в службу поддержки банка и говорил, что никаких операций с картой он не производил. В результате деньги возвращались ему обратно на карту.

«Следственным отделением ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - заключается в материале.