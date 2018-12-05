РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 дек. В подмосковной Балашихе к Новому году появилось еще больше светящихся украшений, гирлянд и елок, городской округ уже оформлен на 70 %, сообщила начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

«Балашиха уже практически готова к празднованию Нового года. На 70 % город уже украшен. Появились объемные световые конструкции и дизайнерская световая елка возле администрации в Балашихе и в микрорайоне Железнодорожный. Подключено к освещению и здание администрации. Установлены гирлянды на опорах освещения на улицах Заречной, Советской, Пролетарской, Свердлова, на проспекте Ленина, в микрорайоне Железнодорожный – на улице Некрасова», – сказала Кочеткова.

Она добавила, что 6 декабря впервые в Балашихе будут установлены и подключены объемные светящиеся цифры 2019 белого цвета с серебряными снежинками высотой около 2,5 метров. Они сделаны из композитных материалов с оргстеклом.

«До 15 декабря нужно будет выполнить архитектурную подсветку крон деревьев при помощи гирлянд-паутинок, установить дизайнерские светящиеся фигуры перед зданием администрации в микрорайоне Железнодорожный, а также дополнительные гирлянды на опорах освещения», – отметила Кочеткова.

В рамках подготовки к празднованию Нового года уже украсили фасады зданий и прилегающие территории всех учреждений торговли, спорта, культуры и образования городского округа.

На улицах Балашихи уже протянули более 6 километров гирлянд и более 200 кронштейнов на фонарных столбах. Всего установят около 300 новогодних елок. Все работы по праздничному оформлению Балашихи завершат к 15 декабря.

Также по городу развесят 45 больших рекламных щитов с поздравлениями. Балашиху украсят в едином красно-белом стиле, утвержденном в Московской области в рамках программы «Зима в Подмосковье».

Как провести зиму в Подмосковье>>