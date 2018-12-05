РИАМО - 5 дек. Машина со знаком в виде буквы «А», которую на улицах столицы заметили пользователи социальных сетей, не относится к компании «Яндекс» и не является беспилотной, сообщает в среду ТАСС.

Ранее ряд СМИ сообщил, что первый высокоавтоматизированный автомобиль компании «Яндекс» проехал по Москве в пилотном режиме - под водительским управлением.

«Это не был беспилотник, а просто машина с буквой «А». Тридцатого ноября участники форума Urban Mobility получили около 500 знаков (букву «А» - ред.) в качестве сувенира. Возможно, кто-то из участников форума наклеил знак на свой автомобиль. В настоящий момент НТИ «Автонет» проясняет ситуацию», - сказал сотрудник пресс-службы НТИ «Автонет».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о тестировании беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане.

Эксперимент стартовал 1 декабря и окончится 1 марта 2022 года.

«Его результатом должно стать подтверждение возможности эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, а также выработка технических требований к ним для разработки регламентов и документов», - отмечается в сообщении.