РИАМО - 5 дек. На севере столицы неизвестный пробрался в квартиру девушки под предлогом покупки вещей, связал ее шнурками и похитил норковую шубу, наручные часы и телефон, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о краже поступило по адресу: Москва, 1-я улица Бебеля, дом 3.

«Сотрудниками полиции установлено, что 4 декабря с 22:30 до 23:15 по указанному адресу неизвестный под предлогом покупки вещей по объявлению, размещенному потерпевшей в интернете, находясь в квартире, связал ее шнурками и открыто похитил норковую шубу черного цвета, телефон сотовой связи, наручные женские часы», – сообщил собеседник агентства.

Подозреваемый скрылся. Сумма ущерба устанавливается. Проводится проверка.