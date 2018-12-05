РИАМО – 5 дек. В Госдуме планируют подготовить законопроекты, которые защитят женщин от дискриминации на работе и дома, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«Зарплата женщин существенно меньше, чем у мужчин. Маленькие зарплаты, маленькие пенсии. У нашей нищей старости — женское лицо», — сказала заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в рамках круглого стола, посвященного равным правам и возможностям женщин в трудовых отношениях.

Она добавила, что работает над законопроектами о профилактике домашнего насилия, о защите женщин от сексуальных домогательств, о равных правах и возможностях женщин в сфере трудовых отношений.

«Чего греха таить, в стенах Госдумы женщин тоже унижают», — добавила Пушкина.

Она отметила, что выходит из зала заседания каждый раз, как выступает руководитель фракции, который «унижал» ее подругу Ирину Роднину и других депутатов-женщин.