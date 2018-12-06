РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В Доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский Подольска в четверг проведут конкурс юных чтецов, вход на мероприятие будет свободным, сообщается на сайте ДК.

«В Доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский Подольска 6 декабря пройдет конкурс чтецов «Читают дети обо всем на свете». В рамках мероприятия участники посоревнуются в различных номинациях, среди которых: «Стихотворения про дружбу», «Стихотворения про единство народов России», «Красота родного края» и «Новогодние стихотворения»», – говорится в сообщении.

Конкурс начнется в 16:00. Мероприятие будет проходить по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом №5. Вход свободный.