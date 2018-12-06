РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. В подмосковном Подольске в четверг откроется горнолыжный комплекс «Красная горка», сообщается в группе «Горнолыжный комплекс «Красная горка»» в соцсети «ВКонтакте».

В четверг откроется учебный склон, а основные склоны откроются позже.

В нынешнем году на учебном склоне заменили подъемник и сделали его таким же, как на основном – бугельным. Учебный склон увеличится с 70 до 110 метров. Кассу и будку канатчика переместили на другое место.

Бугельный подъемник – это оборудование для буксирования горнолыжников и сноубордистов в гору. Представляет собой трос для буксирования лыжника, проходящий по кругу через специальные опоры.