РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 дек. Специалисты управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 Минздрава Подмосковья в четверг встретятся с жителями Подольска, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Сотрудники управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Московской области и администрации Подольска 6 декабря проведут встречу с жителями округа по вопросам здравоохранения», – говорится в сообщении.

Встреча будет проходить с 16:00 до 18:00 по адресу: улица Кирова, дом №4, зал для заседаний общественной палаты (вход со стороны Концертного зала администрации). Подробности можно узнать по телефону: 8(496)757-94-19.