РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. В четверг в Щелковском суде Московской области рассмотрят дела судмедэксперта Михаила Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови погибшего в ДТП мальчика в Балашихе.

Предыдущее слушание по уголовному делу в отношении судмедэксперта Клейменова прошло в Щелковском городском суде 5 декабря. Суд перенес слушание на четверг ввиду отсутствия свидетелей.

В четверг в ходе заседания будут допрошены дополнительные свидетели.

В апреле 2017 года во дворе дома №39 микрорайона Железнодорожный Балашихи под колесами автомобиля погиб шестилетний ребенок. Клейменову поручили провести экспертизу тела погибшего ребенка. При отборе образцов крови в нарушение установленного порядка он использовал металлический черпак. Это повлекло за собой загрязнение образцов. Кроме того, не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию.

Эти нарушения привели к спиртовому брожению отобранных образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7 %, выявленных при ее судебно-химическом исследовании. Допущенные Клейменовым нарушения повлекли за собой проведение в отношении родителей погибшего процессуальной проверки, что причинило им глубокие душевные переживания и существенный моральный вред.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).