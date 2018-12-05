РИАМО - 5 дек. Стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота, металл, используемый в качестве катализатора на автомобилях, стал четвертым по стоимости среди драгоценных металлов, сообщает в среду Газета.ru.

«В ходе торгов 5 декабря стоимость палладия поднялась на 1,8% и составила 1256 долларов за тройскую унцию, при этом установленная цена золота на рынке – 1237 долларов за тройскую унцию», – говорится в сообщении.

Так, палладий впервые за 16 лет стал дороже золота и оказался на четвертом месте среди драгоценных металлов.

Металл применяют в машиностроительной отрасли: нейтрализаторы, содержащие этот металл, необходимы при производстве автомобилей для дожигания выхлопных газов. Следовательно, спрос на палладий зависит от экономической ситуации в отрасли.

Как добавляется в сообщении, стоимость палладия возросла из-за его относительного дефицита на рынке.