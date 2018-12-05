РИАМО - 5 дек. Приговор Тверского суда о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 февраля будет обжалован, судья сделал общий вывод и не разграничил участь каждого футболиста, в то время как обстоятельства у них разные, несмотря на участие в одних и тех же конфликтах, сообщил адвокат Кокорина Андрей Ромашов.

Тверской суд Москвы в среду продлил арест футболистам Кокорину и Мамаеву до 8 февраля. Теперь спортсмены встретят Новый год в СИЗО.

«Последний день обжалования - понедельник. Если решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей принимается в отношении нескольких человек одновременно, то в тексте описательно-мотивировочной части должны быть разграничены и доводы, и выводы суда. А наших всех подзащитных объединили в одну группу и по одной группе сделаны общие выводы: это незаконно», — сказал Ромашов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что у футболистов обстоятельства разные, несмотря на то, что они участвовали в одних и тех же конфликтах. По мнению адвоката, нужно давать оценку каждому обстоятельству.

В суде футболисты частично признали вину. За них заступились и клубы, где они выступают – «Зенит» и «Краснодар» дали положительные характеристики.

Арест намерены обжаловать адвокаты всех фигурантов дела, их четверо, помимо футболистов, это брат Кокорина и их общий друг. После оглашения решения мать Кокориных рыдала в коридоре, а супруга Мамаева молча покинула зал.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Футболистам предъявили обвинения в побоях и хулиганстве.