РИАМО - 5 дек. Вечером в среду движение на дорогах Москвы затруднено, общая загруженность дорог оценивается в восемь баллов из 10 возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, традиционно плотное движение зафиксировано на Садовом, Третьем транспортном кольцах, на севере, северо-западе и юго-востоке внутренней стороны МКАД.

По прогнозам сервиса, к 20:00 пробки снизятся до шести баллов, к 21:00 – до четырех. Нормализуется движение после 22:00.

Ранее Центр организации дорожного движения правительства Москвы рекомендовал столичным водителям пересесть на общественный транспорт из-за гололедицы на дорогах.

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на среду из-за гололеда. В вечерний час пик также прогнозировались ледяные дожди.

На скользкой дороге путь торможения автомобиля становится длиннее, а управляемость снижается, в связи с чем важно соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров и перестроений.