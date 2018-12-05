РИАМО - 5 дек. В ночь на 6 декабря в столице пройдет снегопад, высота снежного покрова увеличится до 10 сантиметров, ожидается гололедица, сообщается на сайте «Метеовести».

«В ночь со среды на четверг столицу пересечет холодный атмосферный фронт, пройдут снегопады умеренной интенсивности, за сутки выпадет около 6-8 миллиметров осадков, благодаря чему снежный покров в Москве подрастет с нынешних 5 сантиметров до 10 сантиметров, что является климатической нормой первой декады декабря», — говорится в сообщении.

Из-за понижения температуры до минус 4-2 градусов и замерзания влаги на земле образуется гололедица. Пешеходов и автомобилистов призвали быть особенно аккуратными.

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