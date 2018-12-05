РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 дек. Власти подмосковных Люберец в 2019 году выделили на программу повышения энергетической эффективности 103 миллиона рублей, сообщил начальник финансового управления администрации муниципалитета Андрей Пак.

«На реализацию муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предусматриваются средства в объеме 103 миллиона рублей. Их направят на развитие и содержание обеспечения уличного освещения, установку светильников и приборов учета», – сказал Пак.

Он также отметил, что всего средства из бюджета будут расходовать на 24 муниципальные программы, одна из них – развитие похоронного дела в Люберцах. Согласно проекту бюджета, в 2019 году на нее потратят 37 миллионов рублей. На них будут содержаться кладбища и обеспечиваться деятельность Люберецкой ритуальной службы.