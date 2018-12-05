РИАМО - 5 дек. В Москве на пересечении улиц Профсоюзная и Теплый Стан столкнулись три автомобиля, в ДТП пострадал один человек, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГИБДД по Москве.

«В 16:00 на пересечении улиц Профсоюзная и Теплый Стан произошла дорожная авария с участием трех автомобилей. В аварии пострадал один человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства дорожной аварии выясняются.