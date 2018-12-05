РИАМО - 5 дек. Следствие назначит судебно-медицинскую экспертизу по факту смерти в больнице работника военизированной охраны, который оставил свой пост и позже прятался в подмосковном лесу, дезертир был госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями, сообщается в WhatsApp-канале Следственного комитета РФ.

В среду в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставлен 61-летний мужчина с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки. Установлено, что он являлся работником военизированной охраны и накануне покинул свой пост в городе Муроме Владимирской области, после чего прятался в лесном массиве города Гжель Московской области. По данному факту была назначена проверка.

«Доставленный в подмосковную больницу с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки 61-летний работник военизированной охраны скончался», — говорится в сообщении.

Следствием будет назначена судебно-медицинская экспертиза.