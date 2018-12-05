РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. В многоквартирные дома микрорайона Красная Горка в Подольске встраивают взрослую и детскую поликлиники, инвестор-застройщик планирует окончание строительства не раньше IV квартала 2019 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на портале «Добродел», что информация о вводе в эксплуатацию взрослой и детской поликлиник на улице Садовая в корпусах 1А и 1Б не соответствует действительности. Администрация Подольска ответила, что информация о строительстве детской и взрослой поликлиник в микрорайоне Красная Горка в Подольске, опубликованная в СМИ, размещена в печатном издании без актуализации сведений в администрации горокруга. При этом строительство детской и взрослой поликлиник на 100 посещений в смену каждая утверждено проектом планировки территории в жилых домах, которые строит ООО «ГлавГрадоСтрой» в Подольске на улице Садовая, 3, корпус 1А и корпус 1Б.

«На сегодняшний день возведен монолит 20-22-этажного шестисекционного дома №3 корпус 1А со встроенной взрослой поликлиникой и подземным паркингом, обустройство фасада выполнено на 90%. Инвестор-застройщик приступил к монтажу окон и планирует ввести объект в эксплуатацию в IV квартале 2019 года», – сказал председатель комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга Сергей Цаплинский.

По его словам, в настоящее время возведены три этажа 20-22-этажного четырехсекционного дома №3 корпуса 1Б со встроенной детской поликлиникой и подземным паркингом, инвестор-застройщик приступил к возведению четвертого этажа. По информации инвестора-застройщика, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – III квартал 2020 года.