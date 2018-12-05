РИАМО - 5 дек. Гражданская акция «Память», приуроченная к 77-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой, прошла в подмосковной Власихе в среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации Власихи.

Отдать дань уважения подвигу советского солдата и почтить память погибших в сражениях за столицу у мемориала маршалу Победы Г.К. Жукову собрались ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации, Общественной палаты, местного отделения «Союза пенсионеров Подмосковья», духовенство, молодежь, военнослужащие Власихинского гарнизона. Почетный караул у Вечного огня несли курсанты ВПК «Илья Муромец». Обращаясь к собравшимся, заместитель руководителя администрации Василий Щербович особо подчеркнул значимость этой даты и роль Власихи в этих событиях.

«Именно это сражение – битва под Москвой - развеяло миф о непобедимости немецко-фашистской армии. Именно здесь, на подступах к Москве, была сокрушена гитлеровская теория блицкрига. И именно отсюда – из нашей Власихи, Жуковым был отдан приказ о начале контрнаступательной операции. Битва под Москвой положила начало разгрому немецко-фашистских войск и показала, что наш народ силен духом», - сказал Щербович.

Он добавил, что собравшиеся с благодарностью вспомнили всех воинов и тружеников тыла.

«(Мы – ред.) скорбим о павших на полях сражений и выражаем благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за мужество и за Победу», — отметил Щербович.

На акции выступил ветеран Великой Отечественной войны Александр Андреев. Со слезами на глазах он поделился воспоминаниями о той страшной войне и дал наказ молодому поколению беречь самое дорогое, что есть на Земле – жизнь и мирное небо над головой.

«Мы помним о подвиге наших отцов и дедов, отстоявших Россию под натиском самого жестокого в нашей истории врага. 77 лет назад вся страна, бойцы Красной Армии, народного ополчения, жители Москвы и Подмосковья – все встали в единый строй, чтобы защитить нашу столицу от захватчиков. В эти дни решалась судьба не только Москвы, но и всей страны. Мы помним и чтим всех ветеранов-фронтовиков, защищавших Москву, тружеников тыла, работавших на рубежах обороны. Низкий поклон вам, дорогие ветераны!» — выступил в свою очередь старший лейтенант Борис Сабадаш, служащий Власихинского гарнизона.

Панихиду об упокоении погибших в Великой Отечественной войне отслужил священнослужитель храма великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца во Власихе, иерей Сергий Якименко.

В память о выстоявших и победивших была объявлена минута молчания. Акция завершилась возложением цветов к памятнику Георгия Жукова и торжественным маршем военнослужащих гарнизона.

Битва за Москву стала одним из самых масштабных и продолжительных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. Противостояние включало в себя два периода: оборонительный, который длился с конца сентября до начала зимы, и наступательный, завершившийся только к апрелю.