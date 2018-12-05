РИАМО - 5 дек. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, основной целью здравоохранения столицы должно стать развитие патронажной и паллиативной помощи, сообщает в среду ТАСС.

Об этом мэр сообщил, выступая на XVII ассамблее «Здоровье Москвы».

«Все эти направления должны развиваться в Москве, им должно уделяться первоочередное внимание», - сказал Собянин.

По его словам, перед медиками стоят серьезные задачи – они должны своевременно выявлять онкологию не только в специализированных центрах, но и в поликлиниках.

«Сегодня онкология выступает на первый план. Это главная проблема московского здравоохранения и здоровья москвичей», - подчеркнул Собянин.