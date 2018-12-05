РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 дек. В торгово-офисном центре «Парк Авеню» в подмосковном Красногорске в среду открыли двенадцатый в Подмосковье центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Генезис», передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В церемонии открытия приняли участие министр инвестиций и инноваций региона Вадим Хромов, глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

«Мы сегодня (5 декабря – ред.) открыли двенадцатый в Подмосковье ЦМИТ. В прошлом году (2017 год – ред.) в регионе открыли 8 подобных центров, в текущем году – 4. Еще 2 ЦМИТ готовятся к открытию до конца текущего года», – сказал Хромов.

Он отметил, что программа по созданию и обеспечению деятельности ЦМИТ в Московской области реализуется с 2015 года. За это время финансирование проекта составило в общей сложности более 91 миллиона рублей, из них 56 миллионов рублей за счет средств бюджета Московской области и 35 миллионов 800 тысяч рублей – за счет внебюджетных средств.

«Планируем продолжать программу создания и обеспечения деятельности ЦМИТ и создавать не менее 6 центров ежегодно, при этом дооснащать не менее 2 ЦМИТ ежегодно. В текущем году у нас было 12 заявок на создание ЦМИТ, шесть из них мы реализовали. Надеюсь, в следующем году (2019 год – ред.) конкурс будет такой же активный», – отметил Хромов.

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина отметила, что новый центр ей понравился.

«Здесь создано творческое пространство, в котором могут заниматься дети разного возраста. Это центр с хорошим техническим оснащением. Дети могут не только приходить сюда на мастер-классы, но и записаться в кружок и овладеть каким-то полезным навыком: 3-D моделированием, столярным делом, робототехникой и так далее», – сказала Хаймурзина.

В ЦМИТ «Генезис» в Красногорске одновременно могут заниматься более 30 детей. Несмотря на техническую направленность, на занятия ждут не только мальчиков, но и девочек.