РИАМО - 5 дек. На севере столицы ученик начальных классов получил травму головы в туалете школы, сейчас следователи опрашивают одноклассников, учителей и руководство учебного заведения, сообщила РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Во время нахождения в школе мальчик зашел в туалетную комнату, где получил травму головы. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о травмировании ученика начальной школы», – сообщила Иванова.

В частности, следователи опрашивают одноклассников, учителей и руководство образовательного учреждения. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщали, что над восьмилетним ребенком решили пошутить старшеклассники. Когда ребенок зашел в туалет, ему на голову упал металлический предмет – крепление для школьной парты. Предположительно, кто-то из учеников ради забавы положил пластину на дверь туалета.