РИАМО – 5 дек. Мэр столицы Сергей Собянин в рамках выступления на XVII ассамблее «Здоровье Москвы» отметил, что основной проблемой системы здравоохранения столицы и здоровья местных жителей стали онкологические заболевания, в то же время за минувшие восемь лет число москвичей старше 80 лет увеличилось в два раза, сообщает в среду газета «Известия».

«Градоначальник отметил, что перед врачами в настоящее время стоят очень серьезные задачи по оперативному выявлению онкологии пациентов как в поликлиниках, так и в онкологических центрах. При этом он призвал медиков не забывать, что население Москвы с каждым годом становится все старше», - говорится в сообщении.

По словам Собянина, за минувшие восемь лет число москвичей старше 80 лет стало в два раза больше - на сегодняшний день это 600 тысяч человек.

«Это ставит перед нами совсем иные задачи», — подчеркнул Собянин.

Как добавляется в сообщении, 1 декабря появилась информация о том, что каждый шестой житель планеты умирает от рака. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в трети случаев заболевание появилось в связи с неправильным питанием. Поэтому онкологи разработали специальный список продуктов, к которым людям нужно относиться более осторожно.