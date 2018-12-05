РИАМО - 5 дек. По факту смерти троих человек в результате взрыва боеприпаса в квартире в городском округе Ликино-Дулево возбуждено уголовное дело, опрошены жильцы дома, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти трех человек в результате хлопка боеприпаса в одной из квартир города Куровское, по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов», - говорится в сообщении.

Четвертого декабря в одной из квартир в городе Куровское произошел хлопок боеприпаса, в результате от полученных телесных повреждений погибла 54-летняя женщина. Троих пострадавших с различными травмами доставили в больницу, где спустя некоторое время скончались двое мужчин 1992 и 1984 годов рождения. В настоящее время в травматологическом отделении больницы находится 46-летняя женщина в состоянии средней тяжести.

Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни. Накануне один из мужчин нашел боевую гранату в лесополосе города Куровское, которую решил продемонстрировать знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков.

«По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших, опрошены жильцы дома», - добавляется в материале.

Кроме того, проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления места, где погибший нашел боеприпас.

Видео из квартиры в Подмосковье, где произошёл взрыв>>