РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 дек. Пожарные Подольска рассказали воспитанникам школы-интерната о своей профессии и показали спецтехнику, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В среду на площади Генерала Еремеева у Дома культуры «Октябрь» в Подольске воспитанники школы-интерната встретились с пожарной командой 7-й пожарно-спасательной части Подольского пожарно-спасательного гарнизона.

«Для учеников школы-интерната провели мастер-класс в рамках проекта центральной библиотеки «Будущее за вами». В ходе мероприятия начальник караула Владислав Тюрюканов рассказал детям о профессии пожарных, продемонстрировал пожарную технику», – говорится в сообщении.

Детям также показали пожарные инструменты и оборудование, а все желающие могли примерить и боевую одежду пожарного.