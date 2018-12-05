РИАМО - 5 дек. Одно из зданий музея-заповедника «Абрамцево» в Сергиево-Посадском районе Подмосковья капитально отремонтируют, цель проекта – приспособление первых двух этажей здания для проведения экспозиций и выставок, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

«Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта одного из зданий Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». По итогам рассмотрения выдано положительное заключение», — говорится в сообщении.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт здания, где находится экспозиция «Русские художники XX века в Абрамцеве». Цель проекта - приспособление первых двух этажей здания для проведения в них экспозиций и выставок. Третий, мансардный этаж предусмотрен для служебного пользования, а подвал – для хранения рабочего инвентаря.

В результате существующие конструкции стен и лестничных клеток будут укреплены в местах стыка при помощи косвенного армирования базальтопластиковой арматурой и путем торкретирования и инъектирования.

Капитальный ремонт здания музея сделают за счет средств федерального бюджета.

«Усадьба Абрамцево известна в первую очередь двумя своими владельцами: с 1843 года хозяином усадьбы был знаменитый русский писатель и общественный деятель Сергей Аксаков, а с 1870 – промышленник и меценат Савва Морозов. И тот, и другой приглашали к себе друзей, среди которых было немало писателей и художников, так что в Абрамцеве гостили и работали И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь, Ф.И. Тютчев, И.Е. Репин, В.М. Васнецов, В.Д. Поленов, М.А. Врубель, М.В. Нестеров, К.А. Коровин, И.И. Левитан и многие другие», — добавляется в сообщении.

После революции усадьба была превращена в музей, который за годы работы получил статус историко-художественного и литературного музея-заповедника. Его сегодняшнее собрание включает более 25 тысяч экспонатов, посвященных жизни и творчеству владельцев и знаменитых гостей Абрамцева.