РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. Более 830 миллионов рублей планируют выделить власти подмосковных Люберец в 2019 году на содержание органов муниципального самоуправления и оплату труда госслужащих, сообщил начальник финансового управления администрации муниципалитета Андрей Пак.

«По проекту бюджета в 2019 году выделят 838 миллионов рублей на программу «Муниципальное управление». Из них свыше 14 миллионов пойдут на содержание органов местного самоуправления», – сказал Пак.

Он добавил, что также выделят 2,9 миллиона рублей на проведение культурных мероприятий. Кроме того, из этих средств будут платить зарплаты госслужащим и централизованному аппарату бухгалтерии.